EURO 2024'te yarı final karşılaşmasında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
👉HOLLANDA İNGİLTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOL! Xavi Simons! Önce topu çaldı sonra müthiş vurdu! Pickford'un çabası yetersiz! pic.twitter.com/iDLZCUDZNf— TRT Spor (@trtspor) July 10, 2024
⚽️GOL! Harry Kane penaltıdan attı golü! İngiltere eşitliği yakaladı. pic.twitter.com/ZyQKcLFGJe— TRT Spor (@trtspor) July 10, 2024
HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ:
Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Memphis Depay; Gakpo
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane
HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda - İngiltere maçı 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.