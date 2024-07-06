EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Hollanda ile Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Hollanda - Türkiye maçında Clement Turpin düdük çalıyor. A Milli Takım'ımız zorlu maçı kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika EURO 2024 haberleri

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda ile Türkiye çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Hakan, Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

MİLLİLER 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

Milliler, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanla ikinci olarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve tarihinde 3. kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

HOLLANDA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nda 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 4 puanla 3. olarak bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Romanya ile oynayan Hollanda, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

15. RANDEVU

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü.

İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.

MİLLİLERİN 631. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşılaşmasıyla tarihindeki 631. maçını oynadı. Ay-yıldızlılar, geride kalan 345'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 630 karşılaşmada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 860 gol kaydederken, kalesinde ise 903 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA 13. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE İSMAİL YÜKSEK CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek ve UEFA'dan ceza alan Merih Demiral da Hollanda karşısında forma giyemedi.

CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALDI!

Türkiye - Hollanda müsabakasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer. Maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alıyor.