EURO 2024'te final heyecanı yaklaşırken rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Almanya'ın Münih şehrinde oynanacak yarı finalde, İspanya 3 eksikle sahaya çıkacak. Peki İspanya Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 yarı final İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024'te final heyecanına sayılı günler kala Portekiz'i eleyen Fransa, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Turnuva tarihinde 6. kez yarı finale yükselen Fransa milli takımı, EURO 1984 ve 2000'in şampiyonu olmuştu. Heyecanlı karşılaşma öncesi maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İspanya Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 yarı final İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Fransa yarı final maçı 9 Temmuz Salı günü, saat 22.00'de oynanacak. Almanya'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

6. KEZ YARI FİNALDE

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi. EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

RONALDO GOLSÜZ TAMAMLADI

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi. EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği Avrupa Şampiyonalarında ilk kez gol atamadı. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi. Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

TARİHİNDE 3 ŞAMPİYONLUK VAR

İspanya Milli Futbol Takımı ise , Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu. İspanya, EURO 2020'nin ardından bu turnuvada da yarı finale çıktı.

İspanya Milli Takımı, yarı final karşılaşmasında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Almanya ile mücadelenin 29. dakikasında sarı kart gören Robin Le Normand, 120. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören Alvaro Morata ve 120+6. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılan Dani Carvajal cezalı duruma düştü.