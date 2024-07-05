İspanya - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya - Almanya maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da oynanıyor. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İspanya: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.
Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Musiala, İlkay Gündoğan, Sané; Havertz.