EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Artur Manuel Ribeiro Soares Dias düdük çalıyor. Avusturya - Türkiye müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika EURO 2024 haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşıyor. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Türkiye: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ABDULKERİM DÖNDÜ, HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuştu. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemedi. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemedi.

10 FUTBOLCU SINIRDA

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.