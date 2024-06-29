EURO 2024'te heyecan son 16 maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunun ilk mücadelesinde İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile İtalya son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI 11'LERİ:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Ndoye, Embolo.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Chiesa, Scamacca.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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