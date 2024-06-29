Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile İtalya son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İSVİÇRE - İTALYA MAÇI 11'LERİ:
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Ndoye, Embolo.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Chiesa, Scamacca.
İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽ GOL | Vargas çevirdi, ceza sahasına sızan Freuler iyi bitirdi! İsviçre dengeyi bozdu... pic.twitter.com/8Ws9lwPB1P— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024
🏆⚽ GOL | Vargas'tan enfes bir gol! Uzak köşeye muazzam vurdu! Donnarumma çaresiz... pic.twitter.com/wswWITA8EH— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024