EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Slovakya ile Romanya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Slovakya - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Slovakya - Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Draguş.