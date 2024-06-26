Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | EURO 2024

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar'a son 16 bileti için beaberliğin bile yeteceği maçta, ay-yıldızlılar galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya, Hamburg'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların ilk 11'i belli oldu.

ÇEKYA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Hakan Ç., Kenan Yıldız, Barış Alper.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.