EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİ:

İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de.

Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz.

Bizim çok güzel bir ortamımız var. Çıkan olaylar bizi güldürüyor, içeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Bu olaylar bizi daha da hırslanıyor diyebilirim, bizi etkileyen bir şey yok.

3 yıldır kanat oynuyorum, alıştım artık. Orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım nerede oynatırsa oynarım.

Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu hepimiz iyi anlaşıyoruz milli takımda. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor.

Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım.

30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda.

- Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?

Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil.

Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması kararını sağlık ekibimiz, doktorumuz ve oyuncuyla birlikte verdik.

Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim milli takımımız. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklememiz lazım.