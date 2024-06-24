Fransa D Grubu'nda liderlik için sahaya çıkıyor!
Turu geçersek ne olacak? İşte millilerin muhtemel rakipleri...
💥 Sayısal Loto sonuçları 24 Haziran Pazartesi
💲1 DOLAR NE KADAR?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten F.Bahçe kararı! İsmail Yüksek'ten F.Bahçe kararı! 10:21
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza... G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza... 09:46
Ziyech'e 2 teklif birden! Ziyech'e 2 teklif birden! 09:45
Trabzonspor 5 yeni transferini KAP'a bildirdi! Trabzonspor 5 yeni transferini KAP'a bildirdi! 09:09
Kartal’dan Becker hamlesi Kartal’dan Becker hamlesi 00:24
Kartal Di Maria'dan vazgeçmiyor! Kartal Di Maria'dan vazgeçmiyor! 00:21
Daha Eski
Almanlar Ferdi'nin bonservisini açıkladı! Almanlar Ferdi'nin bonservisini açıkladı! 00:00
Almanlar Ferdi'nin bonservisini açıkladı! Almanlar Ferdi'nin bonservisini açıkladı! 23:53
İtalya'dan F.Bahçe iddiası! Fiorentina'nın golcüsü... İtalya'dan F.Bahçe iddiası! Fiorentina'nın golcüsü... 23:43
F.Bahçe Fransız yıldızın peşinde! F.Bahçe Fransız yıldızın peşinde! 23:17
Fırtına'da Gigot için geri sayım Fırtına'da Gigot için geri sayım 23:14
Trabzon'dan son teklif! Cham için onay bekleniyor Trabzon'dan son teklif! Cham için onay bekleniyor 23:09
SON DAKİKA