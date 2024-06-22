2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) F Grubu'nda A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında ay-yıldızlılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS'UN SÖZLERİ:

Çok üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin.