EURO 2024'te heyecan sürüyor. E grubu maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Düsseldorf'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İlk maçta sürpriz yapan Slovakya, Belçika'yı 1-0'la mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya kötü başlangıç yapmıştı.Düsseldorf'da oynanan kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Slovakya - Ukrayna maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovakya - Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.