Polonya - Avusturya CANLI İZLE (Polonya - Avusturya CANLI) EURO 2024

EURO 2024 D Grubu maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 18:55 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024- 19:13