EURO 2024 D Grubu maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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POLONYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ:
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek
Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic
POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Polonya - Avusturya maçı 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana geliyor.