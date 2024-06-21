Hollanda - Fransa CANLI İZLE(Hollanda - Fransa CANLI) EURO 2024

EURO 2024 D Grubu maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 22:05