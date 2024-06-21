EURO 2024 D Grubu maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
HOLLANDA - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈
HOLLANDA - FRANSA MAÇI 11'LERİ:
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Gakpo, Depay
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Griezmann, Thuram
HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Fransa maçı 21 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak ekrana geliyor.