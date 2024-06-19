İskoçya - İsviçre CANLI İZLE (İskoçya - İsviçre CANLI) EURO 2024

EURO 2024 A Grubu karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2024- 21:52