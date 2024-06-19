EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Arnavutluk mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan ile Arnavutluk, Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Volksparkstadion'da karşı karşıya geliyor.

TSİ 16.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Hırvatistan, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 3-0 yenilirken; Arnavutluk ise İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.

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HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Brozovic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Petkovic

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Laçi, Asani, Bajrami, Rey Manaj