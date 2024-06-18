'Bizim Çocuklar' 3 puan peşinde! İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtemel 11'i
EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alan A Milliler, ilk maçında Gürcistan'ı mağlup edip 3 puanı almak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtmel 11'i...
BizimÇocuklar, EURO 2024 macerasına bugün başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan milli takımımız, ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan ay-yıldızlılarımız, Gürcistan'ı yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Diğer maçta ise Portekiz ile Çekya Leipzig'de saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.