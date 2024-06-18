'Bizim Çocuklar' 3 puan peşinde! İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alan A Milliler, ilk maçında Gürcistan'ı mağlup edip 3 puanı almak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtmel 11'i...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 06:40