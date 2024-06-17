EURO 2024 D Grubu maçında Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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AVUSTURYA - FRANSA MAÇI 11'LERİ:
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Kante, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Thuram
AVUSTURYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avusturya - Fransa maçı 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekrana geliyor.