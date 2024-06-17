Avusturya - Fransa CANLI İZLE (Avusturya - Fransa CANLI) EURO 2024

EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2024- 21:54 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024- 21:55