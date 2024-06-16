EURO 2024'te C Grubu maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ:
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Bijol, Janza, Drkusic, Elsnik, Stojanovic, Cerin, Sporar, Sesko, Mlakar
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Eriksen, Kristiansen, Bah, Hjulmand, Højbjerg, Højlund, Wind
SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovenya - Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü TSİ saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana geliyor.