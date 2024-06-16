Slovenya - Danimarka CANLI İZLE (Slovenya - Danimarka CANLI) EURO 2024

EURO 2024 C Grubu maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2024- 18:53