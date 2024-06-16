Polonya - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
POLONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Polonya - Hollanda maçı 16 Haziran Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
POLONYA - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Polonya: Szczesny, Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior, Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Szymanski, Buksa.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽️ GOL | Köşe vuruşundan gelen topa Buksa çok iyi yükseldi ve Polonya'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/P4y3bbetXG— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024
🏆⚽️ GOL | Hollanda yoğun baskının sonucunu alıyor. Sahnede Gakpo var! Skor dengelendi... pic.twitter.com/YedAmN5nRR— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024