EURO 2024'te heyecan başladı. Dev turnuvanın ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.
Bu nefes kesen maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOL! 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ilk golü Florian Wirtz'den geldi! Almanya öne geçiyor!— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽️GOL! Jamal Musiala'dan harika bir son vuruş! Almanya çok hızlı başladı!— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽GOL! Kai Havertz penaltıdan topu ağlara gönderdi farkı üçe çıkardı! İskoçya için kabus gibi başlangıç.— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI 11'LERİ:
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kross, Andrich, İlkay, Wirtz, Musiala, Havertz
İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, Adams
ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Almanya - İskoçya maçı 14 Haziran Cuma günü TSİ 22:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana geliyor.