Almanya - İskoçya CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda yer alan bu iki takımın heyecanlı maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 20:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024- 22:51