EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda büyük gün geldi. İtalya ile İngiltere dev finalde kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı maç, TRT 1’den yayınlanacak maç saat 22.00’de başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Bir tarafta tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan İngiltere, diğer yanda bu turnuvada daha önce bir kez mutlu sona ulaşan İtalya... 24 ülkenin 11 farklı şehirde sahneye çıktığı EURO 2020'de final günü geldi çattı. Turnuvanın 51. maçında Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen İtalya ve İngiltere kozlarını paylaşacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers'in düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den ekranlarından yayınlanacak. Tarihinin tek büyük turnuvasını kazandığı 1966 Dünya Kupası'nda finali Wembley'de oynayan İngiltere, Avrupa'da da ilk kez zirveye çıkmayı hedefliyor. 33 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İtalya ise tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacak. Önceki 3 finalde yalnızca 1968'de mutlu sona ulaşan Çizme, ikinci kez kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

İSTATİSTİKLERDE İTALYA FARKI

Final öncesi iki takımın istatistikleri dikkat çekti. Kilit, akıllı ve ara paslarda turnuvanın en başarılısı olan İtalya, 134 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı. İngiltere ise EURO 2020'de rakip ceza sahasında topla oynama ortalaması 14'ken, yarı finalde bu parametre tam 44'e yükseldi.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sterling, Mount, Saka, Kane.

TRİBÜNDE 65 BİN KİŞİ

Wembley Stadı'nın bugün kapasitesinin yaklaşık yüzde 75'i dolacak. İngiliz Hükümeti'nin aldığı kararla 90 bin kapasiteli statta 65 bin kişi olacak.

HARRY KANE ÖNE ÇIKTI

Final öncesi İngiltere'de 4 golle Kane öne çıkarken, Sterling 3 golle takımına katkı sağladı. İtalya'da ise skor yükü dağıldı, 5 isim ikişer gol attı.

TARiH KOKAN STAT

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finaline ev sahipliği yapacak olan Wembley Stadı, yine tarihi bir ana şahitlik edecek. 1923'te inşaa edilen, 2003'te yenilenen 90 bin kişi kapasiteli stat, hizmete girdiğinden bu yana yalnızca futbol değil birçok spor branşında ve sanat etkinliklerine kapılarını açtı. Yaklaşık 800 milyon pound'a mal edilen dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda bir Dünya Kupası Finali, 7 de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali oynandı.

İngiltere Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Londra'daki bu stat, 1948 Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. EURO 96'daki Almanya-Çek Cumhuriyeti Finali'nin de oynadığı Wembley, futbol mabedi olmasının yanı sıra çok amaçlı tesis olarak öne çıkıyor. 90 bin koltuk kapasitesiyle Birleşik Krallık'ın birinci, Avrupa'nın ise en kalabalık ikinci stadı olma özelliği taşıyan Wembley, spordan sanata birçok tarihi ana şahitlik etmeyi sürdürüyor.

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