İngiltere-Danimarka | İlk 11'ler belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Ukrayna'yı deviren İngiltere ile Çekya'yı geçen Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Danimarka maçı 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Wembley Stadında oynanacak. Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu..

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