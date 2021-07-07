İngiltere-Danimarka | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Ukrayna'yı deviren İngiltere ile Çekya'yı geçen Danimarka karşı karşıya geliyor. İngiltere-Danimarka mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.
İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wembley Stadı'nda oynanan İngiltere - Danimarka maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU
D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka'yla eşleşti.
DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU
B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile eşleşti.
KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.
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