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İtalya-İspanya | CANLI

İtalya-İspanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Belçika'yı deviren İtalya ile İsviçre'yi penaltılar sonucu geçen İspanya karşı karşıya geliyor. İtalya-İspanya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Erken final denilebilecek maçta İtalya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

İTALYA-İSPANYA İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal.

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.

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