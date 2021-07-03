03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Ukrayna'yı deviren İngiltere, yarı finalde Danimarka ile eşleşti. İngiltere'nin evi Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İngiltere-Danimarka yarı final mücadelesi 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna 0-4 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İngiltere, Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna ile İngiltere kozlarını paylaştı. İngilizler, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu.
İngiltere'ye turu getiren golleri 4 ve 50'de Harry Kane, 46'da Harry Maguire ve 63'te Jordan Henderson kaydetti.
YARI FİNALDE RAKİBİ DANİMARKA
Ukrayna'yı deviren İngiltere, yarı finalde Danimarka ile eşleşti. İngiltere'nin evi Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İngiltere-Danimarka yarı final mücadelesi 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
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