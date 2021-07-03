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Son dakika EURO 2020 haberleri: Çekya-Danimarka maçında Patrik Schick damga vurdu!

Schick Baros'un rekoruna ortak oldu!
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup olan Çekya'da, Patrik Schick takımının tek golünü kaydetti. 25 yaşındaki forvet böylelikle Milan Baros'un 5 gollük rekoruna ortak oldu.

EURO 2020'de Çek futbolcu Patrik Schick fırtınası esmeye devam ediyor. Çeyrek final maçında Danimarka ağlarını da havalandırmayı başaran golcü futbolcu, 5. maçında 5. golünü atmayı başardı.

25 yaşındaki futbolcu böylece attığı 5 golle Çeklerin bir turnuvada en çok gol atan futbolcusu olan Milan Baros'u yakalamış oldu.

2004'TE GOL KRALI OLMUŞTU

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Milan Baros, 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5 golle gol kralı olmuştu. Çekya, o turnuvada yarı final oynama başarısı göstermiş, Yunanistan'a gümüş golle elenerek finale çıkma şansını kaçırmıştı.

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