04 Temmuz 2021, Pazar

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Canlı skor | Ukrayna - İngiltere CANLI (Ukrayna - İngiltere maçı canlı)

Ukrayna - İngiltere | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Ukrayna-İngiltere maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Kazanan takıkmın yarı finale yükseleceği müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UKRAYNA-İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Sancho, Kane

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - İngiltere maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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