03 Temmuz 2021, Cumartesi

HABERLER

Belçika-İtalya maçının ardından Vertonghen'den flaş itiraf! "Bilmiyorum"

Vertonghen'den flaş itiraf! Bilmiyorum
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Gök Mavililer 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. EURO 2020'ye veda eden Belçika'da kaptan Jan Vertonghen açıklamalarda bulunurken, neyi yanlış yaptıklarını bilmediğini söyledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Belçika'nın kaptanı Jan Vertonghen İtalya'ya yenilip elendikleri çeyrek final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jan Verthongen açıklamasında "Bu mağlubiyet beni daha da üzüyor çünkü benim hatamla İtalya bir gol attı. Maçın o anında topun hakimiyeti bizde değildi. Ben de topu ayağımda tutup biraz hızlarını kaybetirmek istedim. Ceza sahasında bu iyi bir fikir değildi" diye konuştu.

Takım olarak bir turnuvadan daha elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Vertonghen, "Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Tam olarak neyi analiz edemiyoruz, neyi eksik yapıyoruz bunu bulmalıyız" sözlerini kullandı.

De Bruyne'den flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Spinazzola'dan kötü haber! Spinazzola'dan kötü haber!
De Bruyne'den flaş sözler! Vücudumun... De Bruyne'den flaş sözler! "Vücudumun..."
İtalya yarı finalde! İtalya yarı finalde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör