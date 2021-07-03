Belçika-İtalya maçının ardından Vertonghen'den flaş itiraf! "Bilmiyorum"

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Gök Mavililer 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. EURO 2020'ye veda eden Belçika'da kaptan Jan Vertonghen açıklamalarda bulunurken, neyi yanlış yaptıklarını bilmediğini söyledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Belçika'nın kaptanı Jan Vertonghen İtalya'ya yenilip elendikleri çeyrek final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jan Verthongen açıklamasında "Bu mağlubiyet beni daha da üzüyor çünkü benim hatamla İtalya bir gol attı. Maçın o anında topun hakimiyeti bizde değildi. Ben de topu ayağımda tutup biraz hızlarını kaybetirmek istedim. Ceza sahasında bu iyi bir fikir değildi" diye konuştu.

Takım olarak bir turnuvadan daha elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Vertonghen, "Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Tam olarak neyi analiz edemiyoruz, neyi eksik yapıyoruz bunu bulmalıyız" sözlerini kullandı.

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