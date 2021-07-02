EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Zorlu turnuvada, çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finale çıkacağı bu kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fransa'yı eleyen İsviçre ile Hırvatistan'ı kupanın dışına iten İspanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Krestovskiy Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Maçta İngiliz hakem Martin Oliver düdük çalıyor.

İsviçre İspanya maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

KAZANAN BELÇİKA-İTALYA MAÇININ GALİBİYLE OYNAYACAK

İkinci turda son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşıyor. Samsunspor'un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8'e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan'ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil.

İsviçre'de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre'yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler.

Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz'da yarı finalde karşılaşacak.

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