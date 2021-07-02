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Canlı skor | Belçika - İtalya CANLI (Belçika - İtalya maçı canlı)

Belçika - İtalya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada, çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Yarı finalde İspanya'nın rakibinin belli olacağı Belçika - İtalya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Belçika-İtalya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

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