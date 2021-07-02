02 Temmuz 2021, Cuma
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BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ
Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
Canlı skor | Belçika - İtalya CANLI (Belçika - İtalya maçı canlı)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası'nda heyecan yüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Belçika - İtalya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Belçika-İtalya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ
Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
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