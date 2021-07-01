Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev!

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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