01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev!
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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