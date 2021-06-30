30 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna'da Andriy Shevchenko tarihe geçti!

Andriy Shevchenko tarihe geçti!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda uzatmalara giden maçta rakibini 120+1. dakikada bulduğu golle mağlup eden Ukrayna'da Andriy Shevchenko, tarihe geçti. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör oldu.

EURO 2020 son 16 turunda İsveç ile Ukrayna, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona eren maçta Ukrayna, rakibini 120+1. dakikada Artem Dovbyk'in attığı golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Ukrayna Milli Takımı'nın başında ilk turnuvasına çıkan teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna'yı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Ukrayna Milli Takımı tarihinin en golcü ismi de olan Shevchenko, 2016 yılından bu yana ülkesinin milli takımını çalıştırıyor.

Ukrayna İsveç'i son nefeste geçti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Frank de Boer'un görevine son verildi! Frank de Boer'un görevine son verildi!
Ukrayna İsveç'i son nefeste geçti! Ukrayna İsveç'i son nefeste geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör