Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna'da Andriy Shevchenko tarihe geçti!

EURO 2020 son 16 turunda İsveç ile Ukrayna, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona eren maçta Ukrayna, rakibini 120+1. dakikada Artem Dovbyk'in attığı golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Ukrayna Milli Takımı'nın başında ilk turnuvasına çıkan teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna'yı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Ukrayna Milli Takımı tarihinin en golcü ismi de olan Shevchenko, 2016 yılından bu yana ülkesinin milli takımını çalıştırıyor.

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