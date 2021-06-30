Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna'da Andriy Shevchenko tarihe geçti!
Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda uzatmalara giden maçta rakibini 120+1. dakikada bulduğu golle mağlup eden Ukrayna'da Andriy Shevchenko, tarihe geçti. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör oldu.
EURO 2020 son 16 turunda İsveç ile Ukrayna, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona eren maçta Ukrayna, rakibini 120+1. dakikada Artem Dovbyk'in attığı golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.
Ukrayna Milli Takımı'nın başında ilk turnuvasına çıkan teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna'yı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör olarak tarihe geçti.
Ukrayna Milli Takımı tarihinin en golcü ismi de olan Shevchenko, 2016 yılından bu yana ülkesinin milli takımını çalıştırıyor.
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