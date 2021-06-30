30 Haziran 2021, Çarşamba
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OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Danielson'un hareketi ile yerde kalan Artem Besedin oyuna devam edemedi.
Son dakika spor haberleri: İsveç-Ukrayna maçında kırmızı kart çıktı! (Danielson Artem Besedin)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Mücadelenin 99. dakikasında Danielson'un Artem Besedin'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. İşte o anlar...
EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların 98. dakikasında İsveçli Marcus Danielson, Ukraynalı Besedin'e sert bir faul yaptı. Hakem ilk olarak sarı kartına başvururken, VAR uyarısıyla kart kırmızıya döndü.
İŞTE O ANLAR
OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Danielson'un hareketi ile yerde kalan Artem Besedin oyuna devam edemedi.
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