30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: İsveç-Ukrayna maçında kırmızı kart çıktı! (Danielson Artem Besedin)

İsveç Ukrayna maçına bu hareket damga vurdu! Uzatmalarda kırmızı kart çıktı
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: Son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Mücadelenin 99. dakikasında Danielson'un Artem Besedin'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. İşte o anlar...

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların 98. dakikasında İsveçli Marcus Danielson, Ukraynalı Besedin'e sert bir faul yaptı. Hakem ilk olarak sarı kartına başvururken, VAR uyarısıyla kart kırmızıya döndü.

İŞTE O ANLAR







OYUNA DEVAM EDEMEDİ!

Danielson'un hareketi ile yerde kalan Artem Besedin oyuna devam edemedi.

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