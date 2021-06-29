İsveç - Ukrayna EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada, son 16 turu maçları oynanıyor. Son 16 karşılaşmalarında, İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de son 16 turu karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek finale kalma hesapları yapan İsveç ile Ukrayna zorlu maçta kozlarını paylaşacak.
Müsabaka ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsveç - Ukrayna maçı bugün saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
İsveç, E Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı.
Ukrayna ise C Grubu'nu üç puanla bitirerek en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna yükselmişti.
İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Isak, Quaison
Ukrayna: Bushchan Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk
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