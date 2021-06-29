29 Haziran 2021, Salı

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EURO 2020: İngiltere-Almanya | İlk 11'ler belli oldu!

İngiltere-Almanya | İlk 11'ler belli oldu!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda D Grubu 1.'si İngiltere ile F Grubu 2.'si Almanya ile karşı karşıya gelecek. İngiltere-Almanya mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşeceği maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İNGİLTERE-ALMANYA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere-Almanya maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Wembley'de oynanacak olan mücadele Hollanda'lı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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