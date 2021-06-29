Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya arasında oynanan maçı yöneten Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın görev aldığı Hırvatistan-İspanya karşılaşmasıyla tarihe geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta düdük çaldığı aktarıldı. FIFA kokartlı Türk hakemin 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönettiği ifade edildi.
Cüneyt Çakır'ın ayrıca EURO 2012'de İspanya ile İtalya arasında oynanan finalde, EURO 2020'de ise grup aşamasındaki İngiltere-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yaptığı kaydedildi.
Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:
EURO 2020:
Macaristan-Portekiz (Grup)
Ukrayna-Avusturya (Grup)
Hırvatistan-İspanya (Son 16)
EURO 2016:
Portekiz-İzlanda (Grup)
Belçika-İrlanda (Grup)
İtalya-İspanya (Son 16)
EURO 2012:
Ukrayna-İsveç (Grup)
İtalya-İrlanda (Grup)
Portekiz-İspanya (Yarı final)
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