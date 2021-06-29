30 Haziran 2021, Çarşamba
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İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.
Canlı skor | İsveç - Ukrayna CANLI (İsveç - Ukrayna maçı canlı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda İsveç ile Ukrayna karşılaşıyor. Çeyrek finale çıkacak takımın belli olacağı zorlu İsveç-Ukrayna mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İsveç ile Ukrayna maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.
İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.
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