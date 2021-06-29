30 Haziran 2021, Çarşamba

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Canlı skor | İsveç - Ukrayna CANLI (İsveç - Ukrayna maçı canlı)

İsveç - Ukrayna | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finale çıkacak takımın belli olacağı zorlu İsveç-Ukrayna mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İsveç ile Ukrayna maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.





İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.

UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.
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