Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Eden Hazard'ın yeniden süre almaya başlaması hakkında yorumlarda bulundu.

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, ilk etapta Eden Hazard'ın Real Madrid'deki form durumundan ötürü endişelendiğini kabul etti.

Real Madrid'deki ikinci sezonunu geride bırakan Hazard, İspanyol devinde sakatlıklarla boğuştu ve zaman zaman formunu yakalıyormuş gibi gözükse de bir türlü Chelsea'deki seviyesine çıkamadı.

NELER SÖYLENDİ?

ESPN'e konuşan Martinez, Hazard hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bir dönem onun hakkında gerçekten endişelendiğimi kabul etmeliyim. Çünkü o da kendisinden memnun değildi."

"Vücudu son 15 yıldaki gibi tepki vermiyordu ve bu gerçekten zor bir durumdu. Sakatlığa yatkın bir oyuncuysanız bu tarz sorunlarla sürekli başa çıkabilmeniz gerekir ancak Eden Hazard bunu yapamadı."

"Fransa'da oynadığı dönemde en ufak bir sakatlık sorunu yoktu. Fiziksel açıdan dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de geçirdiği 8 sezonda da toplamda sadece 20 maç kaçırmıştı."

Belçika'nın Euro 2020 D Grubu'ndaki Danimarka ve Rusya maçlarında oyuna sonradan dahil olan Eden Hazard, Finlandiya karşısında ise 90 dakika sahada kaldı. Böylelikle kasım ayından bu yana ilk kez bir maçın tamamında görev yapan Belçikalı yıldız, Roberto Martinez'i de bu yönden mutlu etti:

"Bunun için uzun süre beklememiz gerekti. Onu mart ayında gördüğümde üzgündü ve iyi durumda değildi."

"Sonra çalışmaya başladı ve onu tekrar mutlu gördük. Şimdi ise iyi bir zamanlamayla yeniden oynayabilecek duruma geldi."

"Uzun süre sonra Eden Hazard'ı ilk kez Finlandiya maçında oynadığı oyundan keyif alırken gördüm. O böyle olduğunda biz de net bir şekilde daha iyi bir takım oluyoruz."

Euro 2020 D Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, son 16 turunda ise Portekiz'in rakibi olacak.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ