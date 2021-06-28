EURO 2020 Son 16 Turu'nda Belçika ile Portekiz kozlarını paylaştı. Belçika, 42. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetin ardından turnuvaya veda eden Portekiz'de, teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Santos hayal kırıklığını, "Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Onlar attı, biz atamadık. Futbol böyle" ifadeleriyle dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı.

Turnuvaya son 16 turunda veda eden son şampiyon Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından hayal kırıklığını dile getirdi.

Bazı oyuncuların soyunma odasında ağladığını belirten Santos, maçın istatistiklerine de vurgu yaparak, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz. Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Her şeylerini verdiler... Belçika'nın 1'i isabetli 6 şutu var, bizimse 24 şutumuz vardı. Topumuz direkten döndü. Şu anda söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Onlar attı, biz atamadık. Futbol böyle" diye konuştu.

Belçika, Portekiz karşısında bulduğu tek isabetli şutu gole çevirmişti. Portekiz ise 24 kez kaleyi yokladı, 5 kez isabet buldu ancak golü bulamadı ve turnuvaya veda etti.



DİĞER

HABERLER HABERLERİ