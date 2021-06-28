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Hırvatistan-İspanya | CANLI

Hırvatistan-İspanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda D Grubu 2.'si Hırvatistan ile E Grubu 2.'si İspanya karşı karşıya geliyor. Turu geçenin Fransa-İsviçre maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşeceği Hırvatistan-İspanya maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı maçın canlı anlatımı haberimizde...

HIRVATİSTAN-İSPANYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Domagoj Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata.

HIRVATİSTAN'DA PERISIC FORMA GİYEMİYOR!

Hırvatistan'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Ivan Perisic, bu karşılaşmaya forma giyemiyor. Gruplar aşamasında 3 maça çıkan Hırvatistan 4 gole imza atarken, Perisic 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - İspanya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetiyor.

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