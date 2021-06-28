2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan Hırvatistan-İspanya mücadelesinin ilk 90 dakikası 3-3 eşitlikle geçildi. Uzatmaya giden karşılaşmayı İspanya 5-3 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda D Grubu 2.'si Hırvatistan ile E Grubu 2.'si İspanya karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikasında 6 gol çıkan maç 3-3 bitti ve uzatmaya gitti. Uzatmalar sonucunda İspanya 5-3 kazandı.

İlk 90 dakikada; İspanya'nın gollerini 38. dakikada Pablo Sarabia, 57'de Cesar Azpilicueta ve 77. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. Hırvatistan'ın gollerini ise 20. dakikada Pedri (k.k), 85. dakikada Mislav Orsic ve 90+2'den Mario Pasalic kaydetti.

Uzatmalarda İspanya 100. dakikada Alvaro Morata ve 103'te Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 5-3 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte İspanya adını son 8 takım arasında yazdırdı. Hırvatistan ise EURO 2020'ye veda eden taraf oldu. İspanya çeyrek final mücadelesinde Fransa-İsviçre maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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