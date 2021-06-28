28 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Hırvatistan 3-3 İspanya (Uzatmalar sonucu: 3-5) | MAÇ SONUCU-ÖZET | Tarihi maçta turlayan İspanya!

Tarihi maçta turlayan İspanya!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan Hırvatistan-İspanya mücadelesinin ilk 90 dakikası 3-3 eşitlikle geçildi. Uzatmaya giden karşılaşmayı İspanya 5-3 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda D Grubu 2.'si Hırvatistan ile E Grubu 2.'si İspanya karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikasında 6 gol çıkan maç 3-3 bitti ve uzatmaya gitti. Uzatmalar sonucunda İspanya 5-3 kazandı.

İlk 90 dakikada; İspanya'nın gollerini 38. dakikada Pablo Sarabia, 57'de Cesar Azpilicueta ve 77. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. Hırvatistan'ın gollerini ise 20. dakikada Pedri (k.k), 85. dakikada Mislav Orsic ve 90+2'den Mario Pasalic kaydetti.

Uzatmalarda İspanya 100. dakikada Alvaro Morata ve 103'te Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 5-3 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte İspanya adını son 8 takım arasında yazdırdı. Hırvatistan ise EURO 2020'ye veda eden taraf oldu. İspanya çeyrek final mücadelesinde Fransa-İsviçre maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Martinez'den Hazard itirafı! Real Madrid... Martinez'den Hazard itirafı! "Real Madrid..."
Ronaldo'ya büyük tepki! Maçın ardından... Ronaldo'ya büyük tepki! Maçın ardından...
Pepe şampiyonalar tarihine geçti Pepe şampiyonalar tarihine geçti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör