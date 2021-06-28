EURO 2020: Hırvatistan-İspanya | İlk 11'ler belli oldu!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda D Grubu 2.'si Hırvatistan ile E Grubu 2.'si İspanya karşı karşıya gelecek. Hırvatistan-İspanya mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın çeyrek finalde Fransa-İsviçre maçının galibiyle eşleşeceği maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

HIRVATİSTAN-İSPANYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Domagoj Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - İspanya maçı 28 Haziran Pazartesi saat 19:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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