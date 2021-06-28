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Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

Fransa - İsviçre | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki güçlü ekip, Fransa ile İsviçre mücadelesinin tüm ayrıntıları ve karşılaşmanın CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı maçın canlı anlatımı haberimizde...

FRANSA - İSVİÇRE İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

FRANSA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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