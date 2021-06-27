Son dakika spor haberleri: Danimarka-Galler maçının ardından Bale: Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim
Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka'ya 4-0 mağlup olan Galler'de Gareth Bale milli takım kariyeri hakkında konuştu. Bale, "Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim." dedi.
Geleceğine yönelik bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Gareth Bale, bu kararını Euro 2020'den sonra açıklayacağını, aksi takdirde olayların büyüyebileceğini dile getirmişti. Bu da Galli yıldızın Euro 2020'den sonra milli formaya veda etmeyi düşündüğü şeklinde yorumlanmıştı.
Ancak Danimarka karşılaşmasının ardından S4C'ye konuşan Bale, "Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim." dedi ve bu iddiaları yalanladı.
"Oynamaya devam etmek istiyorum. İnsanlar sürekli saçma sorular sorup duruyorlar anak ben Galler için oynamaktan büyük keyif alıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jarome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!