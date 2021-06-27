Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka'ya 4-0 mağlup olan Galler'de Gareth Bale milli takım kariyeri hakkında konuştu. Bale, "Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim." dedi.

Geleceğine yönelik bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Gareth Bale, bu kararını Euro 2020'den sonra açıklayacağını, aksi takdirde olayların büyüyebileceğini dile getirmişti. Bu da Galli yıldızın Euro 2020'den sonra milli formaya veda etmeyi düşündüğü şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Danimarka karşılaşmasının ardından S4C'ye konuşan Bale, "Futbol oynamaya devam ettiğim süre boyunca Galler forması giyeceğim." dedi ve bu iddiaları yalanladı.

"Oynamaya devam etmek istiyorum. İnsanlar sürekli saçma sorular sorup duruyorlar anak ben Galler için oynamaktan büyük keyif alıyorum."

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