Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya-Avusturya maçı sonrası Roberto Mancini: Çok zor bir maç oldu
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 son 16 turu maçında Avusturya'yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup eden İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini maç sonunda konuştu. Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum." dedi.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda yıkan İtalya'nın deneyimli teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu geçen maçı değerlendirdi.
"Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu"
Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" diye konuştu.
İtalya, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmıştı.
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