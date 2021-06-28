Son dakika EURO 2020 haberleri: Cristiano Ronaldo Belçika-Portekiz maçı sonrası yıkıldı! Şampiyona tarihinde ilk kez...
Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu, 5. kez mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek final görmeyi başaramadı.
EURO 2020 son 16 turu maçında Belçika ile son şampiyon Portekiz, Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, rakibini 42. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu sonuçla turnuvaya son 16 turunda veda eden Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo büyük bir üzüntü yaşadı. Maç sonrası yaşadığı üzüntü objektiflere yansıyan tecrübeli yıldızın kaptanlık pazubandını yere fırlattığı görüldü.
İLK KEZ ÇEYREK FİNAL GÖREMEDİ
EURO 2020 ile birlikte 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Cristiano Ronaldo, turnuvaya ilk kez son 16 turunda veda etti. İlk kez Portekiz ile EURO 2004'te sahne alan yıldız futbolcu, final oynama başarısını göstermişti. EURO 2008'de çeyrek final, EURO 2012'de ise yarı final gören Ronaldo, EURO 2016'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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