Son dakika Euro 2020 haberi: İtalya tarihe geçti! Federico Chiesa Avusturya maçında...

EURO 2020'de son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı. Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede İtalya, Federico Chiesa ve Matteo Pessina'nın attığı gollerle Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Zorlu maçta İtalya, Avusturya karşısında 3 farklı şekilde tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turundaki İtalya - Avusturya maçına Wembley ev sahipliği yaptı. Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti ve çeyrek finali getiren golleri 95. dakikada Federico Chiesa ve 105. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Avusturya, 114. dakikada Sasa Kaladzic ile umutlansa da karşılaşma 2-1 İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

VAR AVUSTURYA'NIN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ

Mücadelenin 65. dakikasında Avusturya'nın Arnautovic ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İTALYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI

Hürriyet'ye yer alan habere göre, Avusturya maçının ardından yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran İtalya, erkek milli takımlarda tarihin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu eline geçirdi. 31 maçta 83 gol atan Mancini'nin takımı, 26 galibiyet alıp 23 maçta kalesini gole kapattı. İtalya bu 31 maçta yalnızca 8 gol yedi.

Gök Mavililer, son olarak 1935-39 yılları arasında 30 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı.

BİN 168 DAKİKA GOL YEMEME REKORU

İtalya, Avusturya maçıyla bir rekora daha imza attı. Avusturya'nın 114. dakikada Kaladzic ile bulduğu gol, İtalya'nın bin 168 dakika sonra kalesinde gördüğü ilk gol oldu. İtalyanlar, kendisine ait olan en uzun süre gol yememe rekorunu bir adım öteye taşımayı da başardı. İtalya Milli Takımı, 1974 yılında Dino Zoff'un kalede yer aldığı dönemde 1143 dakika gol yememiş ve bir dünya rekoru kırmıştı.

BABA-OĞUL CHIESA TARİHE GEÇTİ

İtalya adına kilidi açan golü kaydeden Federico Chiesa'nın futbolcu olan babası Enrico Chiesa da EURO 1996'da Çek Cumhuriyeti'ne gol atmıştı. Federico Chiesa da babasından 25 yıl 12 gün sonra yine bir Avrupa Şampiyonası maçında gol attı. Baba - oğul Chiesa, Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan ilk baba-oğul olarak tarihe geçti.

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